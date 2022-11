POL-WES: Wesel - Müll brennt: Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagabend gegen 22:10 Uhr auf der Borkener Straße in Brünen. Ein 19-jähriger Mann aus Velen befuhr mit seinem Pkw die Borkener Straße in Richtung Borken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf gerade Strecke ungefähr in Höhe der Hausnummer 15 in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines ...

mehr