POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Autofahrerin entzieht sich Polizeikontrolle und verunfallt (22.04.23)

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es in der Nacht zu Sonntag in der Rottweiler Fichtenstr. Gegen 01.35 Uhr entschlossen sich Beamte des Polizeireviers Rottweil einen in der Tannstraße fahrenden Fiat anzuhalten und die Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz deutlicher Anhaltesignale des hinterherfahrenden Streifenfahrzeugs hielt die Fahrerin nicht an, sondern beschleunigte ihren PKW und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hochbrücktorstraße bis hin zur Fichtenstr. Hierbei überfuhr sie eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin überquerte anschließend ein Kreuzung ohne ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, wobei die hinter fahrende Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Rottweil kurzzeitig den Sichtkontakt zum PKW verlor. In der Fichtenstr. verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Betonmauer. Durch den Aufprall wurde die 21-jährige Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr Rottweil befreit werden. Sowohl die 21-Jährige, als auch ihr 29-Jähriger Beifahrer kamen zur weiteren ärztlichen Behandlung in umliegende Kliniken. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verfügt die Fahrerin nicht über eine notwendige Fahrerlaubnis und war darüber hinaus alkoholisiert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

