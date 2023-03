POL-PDLD: Annweiler - Graffiti-Schmierereien

Landau (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten derzeit noch unbekannte Täter, in ein Seniorenheim in der Bodelschwinghstraße einzubrechen. In das Objekt gelangten der/die Täter nicht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000- Euro. Wer in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet dies bitte bei der Polizei Landau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle ...

