Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw bleibt auf einer Fußgängertreppe hängen

Wissen (ots)

Am Freitagabend, 23.12.2022, um 21:30 Uhr lieferte der Fahrer einer Pizzeria in Wissen eine Bestellung aus. Er ließ seinen VW Lupo an der abschüssigen Kastanienstraße stehen, ohne die Handbremse vollständig zu betätigen. Das abgestellte Auto setzte sich in Bewegung und rollte auf einen Fußweg, der zur darunter liegenden Tannenstraße führt. Etwa in der Mitte des ca. 30 m langen Fußgängerweges setzte der Wagen auf einer Treppe auf und kam zum Stillstand. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Fußgänger auf dem Weg, so dass lediglich Sachschaden entstand. Da die Bergung des Pkw sich aufwendiger gestaltete, wurde er gegen weiteres Abrutschen gesichert und am Freitag, 24.12.2022, bei Tageslicht geborgen.

