POL-PDNR: Diebstahl von Weihnachtsbaum und Beschädigung von Weihnachtsdekoration

Unkel (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 23.12. auf den 24.12. aus der Frankfurter Straße in Unkel Teile der weihnachtlichen Außendekoration eines Gastronomiebetriebes, wodurch zurückgelassene Deko darüber hinaus beschädigt wurde.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder sonstige Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 oder per E-Mail an die PILinz@Polizei.RLP.de

