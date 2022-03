Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 32-Jähriger am Auedamm mit Messer angegriffen: Passanten als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Zeugen eines Angriffs mit einem Messer, der sich am gestrigen Donnerstagnachmittag am Kasseler Auedamm, unweit des Auebads ereignet haben soll, suchen derzeit die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei. Ein 32-jähriger Mann aus Kassel war am Abend auf dem Polizeirevier Mitte erschienen und hatte dort eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Wie er den Polizisten schilderte, war er gegen 17:30 Uhr plötzlich am Auedamm von einem ihm bekannten 32-Jährigen aus Hann. Münden angegriffen worden, mit dem er im Streit liegt. Nachdem der Angreifer ihn zunächst mit Schlägen traktiert haben soll, habe er plötzlich ein Messer gezückt und dem Kasseler damit eine leichte Schnittverletzung am Hals zugefügt. Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete in den Auepark, so das Opfer. Anschließend suchte er ein Krankenhaus auf und ließ dort seine Verletzung behandeln, bevor er zur Polizei ging.

Zeugen, die die Körperverletzung am Auedamm am gestrigen Nachmittag beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell