Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am Freitag, 23.12.2022, kam es gegen 14:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Dierdorf. Ein Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Puderbach missachtete an der Einmündung Poststraße / Neuwieder Straße die Vorfahrt eines bevorrechtigten PKW Peugeot einer 47-jährigen Fahrerin. Er hielt zunächst an, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Er konnte im Laufe der weiteren Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

