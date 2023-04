Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Auseinandersetzung in der Bubsheimer Straße (Böttingen/Lkr. Tuttlingen)

Böttingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bubsheimer Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann leicht verletzt worden ist. Mehrere bei der Polizei eingehende Notrufe um kurz vor 6 Uhr, in denen die Anrufer mit-teilten, dass ein Mann mit einem Hammer auf eine andere Person eingeschlagen haben soll, führten zu einem größeren Polizeieinsatz. Vor Ort stellten die Beamten einen am Kopf blutenden 38-jährigen Mann und seinen 25-jährigen Kontrahenten fest. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Es wurden keine erheblichen Verletzungen festgestellt. Da zunächst ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, waren neben den Streifen der Polizeireviere Spaichingen und Tuttlingen auch Beamte der Kriminalpolizei Rottweil im Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen dem betrunkenen 25-Jährigen und seinem 78 Jahre alten Vater zu einem Streit. Als der Sohn sei-nen Vater körperlich angriff, ging der 38-jährige Sohn dazwischen und schob seinen jüngeren Bruder vom Vater weg. Dieser holte eine Flasche und schlug mit dieser auf den Kopf des Mannes. Hierdurch verletzte sich der 38-Jährige. Ein beim mutmaßlichen Täter durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von über 1,5 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte in einer Zelle des Polizeireviers seinen Rausch ausschlafen. Die Beamten des Polizeireviers Spaichingen haben die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung und zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung aufgenommen. Diese dauern weiterhin an.

