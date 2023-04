Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Eine leicht verletzte Autofahrerin bei Vorfahrtsunfall (20.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße "Gänsäcker" hat sich ein Autofahrer am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, leicht verletzt. Ein 58-jähriger Fahrer eines Renault Master war auf der Straße "Gänsäcker" unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Im Mittleren Ösch" kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Focus einer 41-jährigen Frau, die auf der Straße "Gänsäcker aus Richtung der Straße "Weilatten" fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Renault entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro und am Ford von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell