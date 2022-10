Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Medieneinladung: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters für Flüchtlinge aus Groß Strömkendorf

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel, der Inspekteur der Polizei Nils Hoffmann-Ritterbusch, das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern und der Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg Tino Schomann laden nach dem Brand in der Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Groß Strömkendorf zu einem Benefizkonzert in Wismar ein. Der Erlös geht an den Christlichen Hilfsverein Wismar. Dieser organisiert weiterhin Hilfstransporte in die Ukraine und betreibt Informationsveranstaltungen für ukrainische Flüchtlinge. Auf den Verkauf von Eintrittskarten wird verzichtet. Dafür wird um Spenden in die dafür bereitstehende Box oder über einen QR-Code per Paypal gebeten.

Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin: Mittwoch, 2. November, 19 Uhr

Ort: Heiligen-Geist-Kirche Wismar, Lübsche Str. 46, Wismar

Das Polizeiorchester wird bei dem etwa einstündigen Konzert unter anderem die Werke "Ich bete an die Macht der Liebe", "Heal the World" und "Europa-Hymne (Freude schöner Götterfunken)" spielen.

