PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kriminelle Rollerfahrer entreißen Handy +++ Diebe in Hofheimer Gärten unterwegs +++ Unfallfluchten in Flörsheim und Eschborn

Hofheim (ots)

1. Rollerfahrer reißt Frau Handy aus Hand, Hofheim am Taunus, Langgasse, Mittwoch, 12.10.2022, 18:25 Uhr

(jn)Zwei junge und unbekannte Täter haben am Mittwochabend im Vorbeifahren mit dem Roller einer 23-jährigen Frau in Hofheim das Handy aus der Hand gerissen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Duo blieb ohne Erfolg. Um 18:25 Uhr stand die Geschädigte in der Langgasse in Hofheim und telefonierte, als sich auf einmal der mit zwei etwa 16 bis 20 Jahre alten Männern besetzte Roller von hinten näherte. Dabei griff der Beifahrer nach dem Smartphone der 23-Jährigen, welches in der Folge zu Boden fiel. Durch den Griff löste sich jedoch auch der Ring der Geschädigten. Während das Handy beschädigt zurückblieb, verschwanden die Kriminellen mit dem Ring im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Sozius soll schulterlange, blonde und nach hinten gegelte Haare getragen haben.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Weitere Fahrzeugteile entwendet,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schlesierweg, Thüringer Weg, Nacht zum Mittwoch, 12.10.2022

(jn)Wie bereits gestern berichtet, wurden in Hofheim in der Nacht zum Mittwoch mehrere BMW von unbekannten Tätern angegangen und hochwertige Fahrzeugteile gestohlen. Im Laufe des Mittwochs meldeten sich nun noch weitere Geschädigte bei der Polizei. Demnach wurde auch im Thüringer Weg ein BMW 525d gewaltsam geöffnet und das festverbaute Navigationssystem entwendet. Zu einer weiteren Tat kam es im Schlesierweg, wo die Autoteile-Diebe einen schwarzen BMW X 3 ins Visier nahmen und die Rückfahrkamera demontierten und im Anschluss entwendeten.

Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei in Sulzbach und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Gartenhaus aufgehebelt - Motorsäge gestohlen, Hofheim am Taunus, Cimbernstraße, Gotenstraße, bis Mittwoch, 12.10.2022

(jn)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Cimbernstraße in Hofheim ein Gartenhaus aufgehebelt und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Während die Täter bei dieser Tat keine Beute gemacht haben und mit leeren Händen flüchteten, wurde auf einem nahegelegenen Grundstück in der Gotenstraße eine Garage geöffnet und aus dieser eine Motorsäge im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge sollten sich beide Straftaten in der Nacht zum Dienstag ereignet haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Beim Vorbeifahren touchiert und weitergefahren, Eschborn, Niederhöchstadt, Schönberger Straße, Dienstag, 11.10.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 12.10.2022, 11:30 Uhr

(jn)Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt. Gegen 18:00 Uhr hatte die Fahrerin eines weißen BMW ihren Pkw in der Schönberger Straße auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Am nächsten Tag fand sie ihren BMW gegen 11:30 Uhr mit diversen Beschädigungen an der Fahrzeugfront vor. Augenscheinlich war ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Wagen kollidiert und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Unfallflucht auf großem Parkplatz,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Montag, 10.10.2022, 12:20 Uhr bis 13:15 Uhr

(jn)Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, ist am Montagmittag ein blauer Golf auf dem Parkplatz der Flörsheimer Kolonnaden beschädigt worden. Der VW parkte zwischen 12:20 Uhr und 13:15 Uhr vorwärts eingeparkt im Parkplatzbereich der Wickerer Straße, als er von einem anderen Pkw beschädigt wurde. Die Unfallspuren lassen darauf schließen, dass sich der Vorfall beim Ausparken ereignete. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei den zuständigen Ermittlern in Hofheim zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell