POL-NI: Versuchter Diebstahl?

Obernkirchen (ots)

(ma)

Es wurde gegraben und geschleppt, aber wofür eigentlich?

Unbekannte haben am Montag zwischen 01.30 und 02.00 Uhr mächtig schuften müssen, um einen in der Straße "Am Lehmhof" in Obernkirchen aufgestellten Zigarettenautomaten samt Fundament auszugraben, den sie dann auf ein nahegelegenes Feld schleppten.

Die Täter mussten ein ca. 40cm tiefes Loch graben, um den Automaten samt Halterung aus dem schweren und feuchten Erdreich zu entnehmen.

An dem Gerät waren keine Beschädigungen oder Aufbruchspuren vorhanden.

Die Spurensuche der Polizei erbrachte frische Fahrzeugspuren in der Nähe des Fundortes, was darauf hindeutet, dass möglicherweise der Automat komplett gestohlen werden sollte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, entgegen.

