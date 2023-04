Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Gestürzter Senior erhält dank Aufmerksamkeit eines Nachbarn sofortige Hilfe

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Montagmorgen, den 17.04.2023, gegen 3.30 Uhr, hörte ein aufmerksamer Mann in der Fichtestraße ein Poltern sowie anschließende Hilferufe aus einer Nachbarwohnung. In Kenntnis, dass dort ein Senioren-Paar wohnte, alarmierte er die Polizei.

Nach einer Türöffnung durch die Nienburger Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte einen 93-jährigen Mann fest, der zuvor gestürzt war und nicht selbstständig wieder aufstehen konnte. Auch seiner 95-jährigen Frau gelang es nicht, diesem beim Aufstehen zu helfen.

Angehörige des Rettungsdienstes brachten den leicht verletzten Senior in ein Krankenhaus. Zur weiteren Betreuung der 95-Jährigen wurde ein Angehöriger informiert.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Nachbarn, dank welchem dem Ehepaar unverzügliche Hilfe zuteilwurde.

