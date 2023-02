Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fünf zum Teil schwer verletzte Autoinsassen im Alter zwischen 4 und 39 Jahren bei Unfall in der Nähe von Ohrensen, Einbrecher in Harsefelder Einfamilienhaus

Stade (ots)

1. Fünf zum Teil schwer verletzte Autoinsassen im Alter zwischen 4 und 39 Jahren bei Unfall in der Nähe von Ohrensen

Am gestrigen frühen Abend kam es gegen kurz nach 17:30 h auf der Hauptstraße zwischen Ohrensen und Issendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zu der Zeit war eine 39-jährige Fahrerin eines Touran aus Stade mit ihren drei Kindern im Auto aus Ohrensen kommend in Richtung Linnah unterwegs. Hier kam ihr dann der 21-jährige Fahrer eines Nissan Juke aus Brest entgegen. Der Nissanfahrer geriet dabei aus bisher ungeklärter Ursache immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Die Touranfahrerin versuchte noch nach links auszuweichen, beide Fahrzeug kollidierten dann aber frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Touran und der Nissan in den Seitenraum geschleudert. Alle fünf Autoinsassen wurden bei dem Unfall verletzt und durch die Besatzungen von sechs eingesetzten Rettungswagen aus Bargstedt, Horneburg, Stade und dem Landkreis Rotenburg sowie dem Stader Notarzt erstversorgt Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Die Touranfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und zusammen mit ihrem verletzten 4-jährigen Sohn ins Krankenhaus Bremervörde gebracht. Die beiden 6- und 12-jährigen Jungen kam in eine Klinik nach Hamburg-Harburg. Die Feuerwehr Ohrensen wurde alarmiert um das Unfallfahrzeug abzusichern und auslaufenden Betriebsstoffe aufzunehmen. Die Landesstraße 123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Verkehr. Beide Unfallfahrzeuge wurden total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu der Fahrweise des Nissanfahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Harsefelder Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 08.02., 17:45 h und Montag, den 13.02., 11:20 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Harsefeld im Wippsteertweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufgehebelt. So in die Wohnräume eingedrungen, wurden diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht und dabei Bargeld erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

