POL-STD: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall auf der Bundesstraße 73 in Stade verletzt, Einbrecher entwenden Werkzeug in Gauensiekermoor

Stade (ots)

1. Zwei Autofahrerinnen bei Unfall auf der Bundesstraße 73 in Stade verletzt

Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:00 h in Stade auf der Bundesstraße 73 an der Kreuzung Haddorfer-Grenzweg/Steinkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 67-jährige Fahrerin eines Toyota RAV4 aus Cuxhaven war zu der Zeit mit ihrem Auto auf der B73 in Richtung Hamburg unterwegs.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat sie dann möglicherweise das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage übersehen.

Eine 57-jährige Fahrerin eines Toyota Auris aus Harsefeld, die zu dem Zeitpunkt gerade dabei war, aus Richtung Hamburg kommend nach links in den Steinkamp abzubiegen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und beide Fahrzeug prallten zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die eingesetzten Feuerwehrleute des 1. Zuges der Ortswehr der Hansestadt Stade sowie der Ortswehr Wiepenkathen sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoff auf und unterstützten die Polizei bei der Absperrung der Unfallstelle.

Da für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme die Kreuzung teilweise gesperrt werden musste, kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Verkehr.

Beide Autos wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher entwenden Werkzeug in Gauensiekermoor

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, den 08.02., 12:00 h bis Freitag, den 10.02., 08:00 h in Gauensiekermoor nach dem gewaltsamen Öffnen mehrerer Eingangstüren in zwei Gebäude eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes eingedrungen.

Aus dem Inneren, der von Hobbyschraubern genutzt wird, konnten der oder die Unbekannten dann diverses Werkzeug entwenden und damit unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

