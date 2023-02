Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wieder Raubüberfall auf Stader Tankstelle, Einbrecher scheitern in Hammah

Stade (ots)

1. Wieder Raubüberfall auf Stader Tankstelle

Am gestrigen späten Abend gegen 23:30 h ist es in Stade wieder zu einem Überfall auf eine Tankstelle gekommen.

Ein bisher unbekannter Täter betrat zu der Zeit in Wiepenkathen in der Straße "Am Steinkamp" den Verkaufsraum der dortigen JET-Tankstelle und bedrohte die dort anwesende 48-jährige Angestellte aus Bremervörde mit einem Messer.

Er forderte sie auf, das Bargeld aus der Kasse in eine mitgebrachte Aldi-Tüte zu legen. Das Opfer kam der Aufforderung nach und legte einige Scheine und Münzen in die Plastiktüte. Als dann ein Autofahrer auf das Tankstellengelände fuhr, öffnete der Täter noch eine Schublade und entnahm daraus mehrere Zigarettenstangen. Mit der Beute verließ er den Verkaufsraum und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 48-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Der Täter wird als Ende 20 Jahr alt, groß und kräftig beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einer blauen Jeans und einem olivgrünen Parka bekleidet und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht.

Die Tankstellenmitarbeiterin löste sofort den Notruf aus, eine eingeleitete Fahndung blieb dann aber leider ohne Erfolg.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass es sich auch in diesem Fall um denselben Täter handelt, der in der vergangenen Woche bereits die Tankstellen in der Harsefelder und Freiburger Straße überfallen hatte".

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Einbrecher scheitern in Hammah

In der Zeit von Mittwochmittag, 13:00 h bis Donnerstagmorgen, 09:20 h haben bisher unbekannte Einbrecher versucht in Hammah im Bleeckweg in ein dortiges Einfamilienhaus einzudringen.

Zunächst wurde versucht, ein Fenster zum Wohnzimmer aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend warfen die Unbekannten mit einem Stein das Küchenfenster ein, so dass ein Loch zum Öffnen des Fensters entstand. Ein Einsteigen hat dann aber schließlich doch nicht stattgefunden und die Einbrecher mussten unverrichteter Dinge den Rückzug antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04163-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell