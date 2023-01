Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Steinfurt-Bu., Diebstähle an und aus Fahrzeugen

Mettingen, Steinfurt-Bu. (ots)

In Mettingen und in Burgsteinfurt haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Gegenstände aus und von Fahrzeugen entwendet. In Mettingen an der Recker Straße haben Unbekannte von mindestens vier Fahrzeugen die Katalysatoren abmontiert und gestohlen. Die Lieferwagen standen auf dem Gelände eines Autohauses an der Recker Straße, zwischen Merschfeld und Neuenkirchener Straße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (21.01.23), 12.30 Uhr und Montag (23.01.23), 08.00 Uhr. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Ebenfalls in Mettingen, an der Hügelstraße in der Nähe der Industriestraße, montierten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (20.01.23), 16.00 Uhr und Freitag (21.01.23), 05.00 Uhr den Diesel-Partikelfilter eines Opel Monavo ab. Dabei handelt es sich um den Firmenwagen einer dort ansässigen Fliesenfirma. In Burgsteinfurt sind zwischen Montag (23.01.23) und Dienstag (24.01.23) zwei Wagen aufgebrochen worden. An der Straße Münsterkamp, nahe der Goswinstraße, schlugen Unbekannte die rechte Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters ein - in der Zeit zwischen Montag, 15.00 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr. Aus dem Sprinter stahlen die Täter ein Smartphone. An der Bismarckstraße, nah der Schlietenstraße, schlugen Autoaufbrecher die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Opel Astra ein. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag, 08.15 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten wurde ein Paket mit neuwertiger Kleidung im Wert eines dreistelligen Eurobetrags gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen und Autoaufbrüchen in Mettingen und in Burgsteinfurt machen können. Hinweise nehmen für Mettingen die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, und für Burgsteinfurt die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, entgegen.

