POL-ST: Laer, Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Laer (ots)

Am Montagmorgen (23.01.2023) ist es gegen 09.54 Uhr auf der Darfelder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 79-jähriger Mann aus Laer fuhr mit seinem Hyundai Tucson auf der Darfelder Straße in Richtung Darfeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Mann in Folge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug: Er kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Vorgarten und stieß dann gegen einen Opel Meriva, der in einer Einfahrt stand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Unfallzeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten sofort den Rettungsdienst. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er.

