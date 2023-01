Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Rheine, Einbruch in Vodafone-Shops

Lengerich, Rheine (ots)

Vier unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen (22.01.) in Lengerich in den Vodafone-Shop an der Straße "Altstadt" eingestiegen. Zeugen hörten gegen 00.20 Uhr zunächst einen lauten Knall und anschließend das Geräusch einer Alarmanlage. Sie sahen, wie vier Männer in die Geschäftsräume eingestiegen sind. Ersten Ermittlungen zufolge zerstörten die Täter die Eingangstür und entwendeten aus dem Shop diverse Geräte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kirchplatz/Erich-Gutmann-Weg. Gut eine Stunde später, gegen 01.20 Uhr, beobachtete in Rheine ein Zeuge ebenfalls vier Männer vor dem Vodafone-Shop an der Emsstraße. Sie zerstörten ebenfalls die Eingangstür und verschafften sich so Zugang zu den Geschäftsräumen. Ob die Täter aus dem Geschäft etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Die Zeugen in Lengerich konnten von den vier Männern, die alle eine schlanke Statur hatten und Rucksäcke bei sich trugen, folgende Beschreibung abgeben. 1. Täter: Der Mann trug eine schwarze Jacke, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Er trug eine knöchelfreie schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Mund-Nasenbedeckung. 2. Täter: Der Mann trug eine blaue Daunenjacke, einen blauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte und eine schwarze Hose mit weißer Aufschrift in Höhe des rechten Oberschenkels. Außerdem trug der Mann schwarze Schuhe und eine blaue Unterhose. 3. Täter: Der dritte Täter trug einen dunkelblauen Anorak, dessen Kapuze er auch über den Kopf gezogen hatte. Des Weiteren war der Mann mi einer dunkelblauen Jeans und weißen Sneakern bekleidet, die einen hohen Absatz und rote Streifen hatten. 4. Täter: Der vierte Unbekannte trug einen schwarzen Anorak, ebenfalls mit der Kapuze über dem Kopf, eine knöchelfreie blaue Jeans und schwarze Sneaker. Die Polizei leitete in beiden Fällen eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Deshalb bittet die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 und die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell