BPOLI EBB: 13 Quadratmeter Graffiti geschmiert

Bautzen (ots) - Unbekannte Schleuser haben am 23. Dezember 2022 zehn syrische Migranten nach Deutschland eingeschleust und bei Bautzen abgesetzt. Beamte der sächsischen Polizei kontrollierten die 10 Männer um 14:55 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Marktkauf-Supermarktes in Bautzen. Die Syrer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorweisen und wurden durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Diese ermittelt nun wegen ...

mehr