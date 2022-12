BPOLI EBB: Bundespolizei mit eigenem Aufklärungsfilm im Kampf gegen illegales Feuerwerk

Zittau (ots) - Polizisten der gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 26. November 2022 gegen 13:10 Uhr in Zittau einen PKW Peugeot. Fahrer war ein 31-jähriger Deutscher, welche bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Ronny ...

