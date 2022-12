Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Syrer eingeschleust

Bautzen (ots)

Unbekannte Schleuser haben am 23. Dezember 2022 zehn syrische Migranten nach Deutschland eingeschleust und bei Bautzen abgesetzt.

Beamte der sächsischen Polizei kontrollierten die 10 Männer um 14:55 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Marktkauf-Supermarktes in Bautzen. Die Syrer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorweisen und wurden durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Diese ermittelt nun wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Personen über die Türkei, Serbien und die Tschechische Republik in das Bundesgebiet eingeschleust. Die jeweiligen Grenzen mussten teilweise zu Fuß überquert werden und die beauftragten Schleuser hatten einen Lohn von bis zu 3.000,00 Euro pro Person erhalten. Die deutsche Grenze wurde mit zwei PKW überquert. Die Fahrer haben die Männer zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr an einer autobahnnahen Tankstelle aussteigen lassen. Bei einem der Fahrzeuge soll es sich um einen weißen Mercedes Benz SUV handeln.

Die Syrer stellten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung sowie das Jugendamt weitergeleitet. Gegen die Schleuser wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu Tat und Tätern unter 03586 / 76020. Sie hofft, dass jemand Angaben zum Absetzen an einer Tankstelle machen kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell