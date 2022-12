Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pflasterstraßendieb in Untersuchungshaft

Ebersbach (ots)

Die Bundespolizei verhaftete am frühen Morgen des 20. Dezember 2022 in Erfurt einen 55-jährigen Deutschen und stellte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung Beweismaterial sicher.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Dezember 2021 vom Grundstück des ehemaligen Güterbahnhofs in Zittau 112 Tonnen Granitpflaster aus einer Ladestraße abgetragen und abtransportiert zu haben. Es besteht der Verdacht, dass die Pflastersteine gewinnbringend veräußert wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 45.000,00 Euro. Das Amtsgericht Görlitz hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft erlassen.

Die Bundespolizei hatte aufgrund zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung zu Tat und Täter den Beschuldigten identifizieren können. Er lebte zuletzt bei seiner Lebensgefährtin in Erfurt. Die weiteren Ermittlungen sollen Aufschluss darüber bringen, wo sich das Stehlgut befindet, ob er weitere ähnlich gelagerte Taten begangen hat und ob es Mittäter gibt.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach war mit Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Erfurt sowie mit einem Diensthundeführer im Einsatz. Vom Rottweiler des Tatverdächtigen ging jedoch keine Gefahr für die Einsatzkräfte aus. Der Beschuldigte hatte sich bei Eintreffen der Beamten hinter einer Tür in der Waschküche versteckt, wo er aber entdeckt wurde. Er leistete keinen Widerstand.

Es wurden mehrere Datenträger und schriftliche Unterlagen als Beweismittel sichergestellt. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter am Amtsgericht Erfurt vorgeführt und noch am 20.12.2022 in die Justizvollzugsanstalt Erfurt eingeliefert. Ihm werden die Straftaten besonders schwerer Fall des Diebstahls, Betrug und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell