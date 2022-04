Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Dienstag (5.04.), gegen 1:30 Uhr, wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen über Verdächtige am Supermarkt an der "Glück-auf-Straße" informiert. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ein Duo in der Umgebung stellen, das auf die Beschreibung des Zeugen passte.

Die Beamten machten eine 30-jährige Grevenbroicherin und einen 56-jährigen Grevenbroicher "dingfest".

Bei der Durchsuchung konnte entsprechendes Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Beide begleiteten die Polizisten zur Wache und wurden vorläufig festgenommen.

An dem Supermarkt stellte die Kripo Hebelmarken fest. Da beide Tatverdächtige in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sind, prüft die Kripo nun einen Zusammenhang zu vorherigen Einbruchsversuchen in den Supermarkt.

Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

