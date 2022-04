Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Samstag (02.04.) kam es an der Marienstraße zu einer Unfallflucht. Ein 60-Jähriger ging zu Fuß in Richtung Wolberostraße, als ihm ein Radfahrer auf dem Bürgersteig in Höhe der Kreuzung entgegenkam. Der Unbekannte stieß mit dem Fußgänger zusammen und entfernte sich vom Unfallort. Lediglich rief der Radfahrer dem 60-jährigen ein "Entschuldigung" zu.

Der Fußgänger klagte über Schmerzen im Arm und an der Schulter und suchte einen Arzt auf.

Möglicherweise hat der Radfahrer die Intensität der Kollision unterschätzt. Der Passant beschreibt den Mann auf dem alten Damenrad wie folgt: er trug eine Wollmütze, einen medizinischen Mundschutz und transportierte eine große, blaue Tüte eines Möbelhauses über die Schulter.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer Hinweise auf den Radfahrer geben kann oder der Fahrradfahrer sich eigenständig melden möchte, kann unter der Rufnummer 02131 300-0 anrufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell