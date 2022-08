Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Restaurant

Weilerbach (ots)

Unbekannte Langfinger verschafften sich Zutritt in ein Restaurant in der Hauptstraße. In den Stunden kurz nach Mitternacht bis zum frühen Freitagmorgen stiegen die Diebe durch ein Fenster in die Räume des Gastrobetriebs ein. Im Innern drangen sie gewaltsam auch in Büroräume ein. Über die Höhe des Diebesguts liegen bislang keine Informationen vor. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369 2620 entgegen./pvd

