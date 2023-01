Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei stellt bei Kontrollen mehrere Drogenverstöße fest, einige Fahrer am Wochenende alkoholisiert unterwegs

Kreis Steinfurt (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat am vergangenen Freitag (20.01.23) in Emsdetten den Verkehr kontrolliert. Besonderes Augenmerk lag dabei auf Pkw- und Lkw-Fahrern, die unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr hatten die Beamten sich am Grevener Damm auf Höhe des Salvus-Stadions positioniert. Jeweils zwei Auto- und zwei Lasterfahrer fielen den Polizisten auf, weil es Anzeichen eines Drogenkonsums gab. Vor Ort wurden jeweils Drogen-Schnelltests durchgeführt - diese verliefen in allen vier Fällen positiv. Anschließend wurden den Fahrern von einem Arzt Blutproben entnommen. Einer der Lkw-Fahrer hatte keinen Wohnsitz in Deutschland. Daher musste er eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich bezahlen. Ein weiterer Fahrer fiel auf, weil er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Insgesamt durften fünf Personen nicht weiterfahren. Gegen alle fünf schrieben die Beamten Anzeigen. Darüber hinaus wurden vier Verwarngelder verhängt, weil die Fahrer im Auto nicht angeschnallt waren. Neben den Personen, die bei den Kontrollen in Emsdetten angehalten wurden, stoppten Beamte, die zwischen Freitag und Sonntag (22.01.23) im gesamten Kreisgebiet auf Streifenfahrt waren mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs waren. In Rheine an der Emsstrasse fuhr ein 23-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 02.20 Uhr mit einem Kleinkraftrad. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,2 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls in Rheine, am Röwenkamp, pustete ein 36-jähriger Autofahrer aus Rheine in der Nacht zu Sonntag ins Atemalkohol-Messgerät. Das Ergebnis: 0,9 Promille. In Ibbenbüren fiel gegen Mitternacht ein 56-jähriger Mann aus Ibbenbüren auf, der mit seinem Auto starke Schlangenlinien fuhr. Das war an der Gravenhorster Straße. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Mann stark alkoholisiert wirkte. Ein Schnelltest auf Alkohol konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. In Rheine-Schottock kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt. An der Bextenstraße/Ecke Walshagenstraße fiel eine 76-Jährige aus Rheine einem Zeugen durch unsichere Fahrweise auf. Der Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von 1,8 Promille an. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. In Steinfurt an der Straße Hollich fuhr ein 44-Jähriger aus Steinfurt mit dem Auto unter Alkoholeinfluss. Der Schnelltest ergab einen Promillewert von 2,3. Später wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell