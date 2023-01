Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht - Verkehrsteilnehmer beleidigt Unfallbeteiligten

Greven (ots)

Am Sonntag (22.01.2023) ist es gegen 10.10 Uhr im Kreisverkehr an den Straßen Hinter der Lake / Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Unbekannter mit seinem Pkw - vermutlich mit einem weißen Mercedes Vito - von der Rathausstraße, aus Richtung Münsterdamm kommend in den Kreisverkehr ein, ohne auf einen braunen Skoda Superb zu achten. Dieser fuhr bereits im Kreisverkehr. Der Skoda-Fahrer musste in den Innenbereich des Kreisverkehrs ausweichen, um eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern. Beim Streifen einer Warnbake ist der Skoda an der der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Unbekannte hielt kurz an, zeigte den ausgestreckten Mittelfinger und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat ein rundliches, volles Gesicht. Er hat eine hohe Stirn und trug eine schwarze Brille. Der Mann entfernte sich über die Bahnhofstraße in Richtung Königstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455

