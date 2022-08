Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter versucht in Cafe einzubrechen (14./15.08.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Sonntagnacht, 4 Uhr, bis Montagnachmittag, 16 Uhr, versucht in ein Cafe auf der Theodor-Heuss-Straße einzubrechen. Der unbekannte Täter hebelte erfolglos an der Gittertür vor dem Eingang des Lokals und beschädigte dabei das Schloss, die Türzarge und die Fassade. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

