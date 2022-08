Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Radfahrer fährt gegen Auto (15.08.2022)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Conrad-Gröber-Straße gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Ein bislang unbekannter Radfahrer bog von der Seestraße kommend in die Conrad-Gröber-Straße ab. Dabei kollidierte der Radler im Bereich der Kurve mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Passat. Der Unbekannte stürzte, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens an dem VW in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Zu dem flüchtigen Radfahrer der mit einem Trekkingrad unterwegs war liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 30 Jahre alt, braune Haare, bekleidet mit einer Cap, einer kurzen Sporthose und Sneakers. Zudem trug der Mann Kopfhörer und telefonierte während der Fahrt. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Radler nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

