Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Greven (ots)

Am Montag (23.01.2023) ist es gegen 12.55 Uhr an der Einmündung Hessenweg / Sprakeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Pedelecfahrer aus Greven wurde hierbei verletzt. Der Mann fuhr auf dem linksseitig angelegten Radweg an der Sprakeler Straße in Richtung Aldruper Straße. Zur selben Zeit beabsichtigte eine 52-jährige Frau aus Greven mit ihrem Mazda MX-30 aus dem Hessenweg kommend nach rechts in die Sprakeler Straße einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen kam es hierbei zur Kollision mit dem querenden Pedelec. Der Pedelecfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mazda-Fahrerin blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

