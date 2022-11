Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Ast droht auf Straße zu fallen

Westeresch (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen wurden die Feuerwehren aus Westeresch und Jeersdorf zu einer technischen Hilfeleistung in die Ortsmitte von Westeresch alarmiert. Dort drohte im Kreuzungsbereich der Dorfsraße/Wenkeloher Straße ein Ast auf die Straße zu fallen. Mit einem Radlader, der zufällig vor Ort war, konnte der Ast schnellstmöglich vom Herabfallen gesichert werden. Später wurde er mit einem Seil und dem Radlader in den Seitenraum verfrachtet, dazu wurde die Dorfstraße kurzfristig voll gesperrt. Nach rund 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an den Fachbereich Straße und Grün der Gemeinde Scheeßel übergeben werden. Die Kameraden rückten wieder ab. Verletzt wurde niemand verletzt bei diesem Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell