Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Einfamilienhaus

Stade (ots)

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am Mittwoch, den 08.02. zwischen 16:50 h und 19:35 h in Stade im Falkenweg nach dem Aufhebeln einer Terrassentür an der Gebäuderückseite in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen.

Im Inneren wurden dann von dem oder den Tätern sämtliche Schränke durchsucht und dabei Bargeld und Schmuck erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

