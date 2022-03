Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Rucksacks aus einem nicht verschlossenen Personenkraftwagen

Hillesheim (ots)

Wie der Polizeiwache Gerolstein am 07.03.2022 erst mitgeteilt wurde, hatte eine 57-jährige Geschädigte aus dem Bereich der Gemeinde Blankenheim am 03.03.2022 gegen 13:00 Uhr ihren Personenkraftwagen in der Straße "Am Stockberg" in Hillesheim abgestellt.

Vermutlich hatte sie im Rahmen der Bedienung der Funkfernbedienung das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß verschlossen, so dass ein bisher unbekannter Täter dies nutzte, um einen auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack zu entwenden.

In diesem befand sich das Mobiltelefon der Geschädigten.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

