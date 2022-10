POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Wohnungseinbruch "Am Susewind"

Gevelsberg (ots) - Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 19.45 Uhr traten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die dazugehörige Wohnung vermutlich nach Wertgegenständen. Die Täter beschädigten das Wohnungsmobiliar und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ob bei diesem Einbruch etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ...

mehr