Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher, Polizei Buxtehude sucht rechtmäßige Fahrradeigentümerinnen, Gartenmöbelstücke im Außengelände des Buxtehuder JYSK-Fachgeschäfts entwendet

Stade (ots)

1. Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher

Ein bisher unbekannter Autofahrer ist am gestrigen Samstag, den 11.02. gegen 11:00 h in Stade auf dem Julius-Leber-Weg in Fahrrichtung Kreisstraße 30 unterwegs gewesen und dort aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat einen dort auf einem Schotterparkplatz abgestellten PKW beschädigt. Anschließend ist der PKW dann noch gegen einen im Grünstreifen liegenden Feldstein geprallt.

Der graue Ford C-Max wurde bei dem Unfall an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Unbekannte dann einfach davongefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Verursachen eines Verkehrsunfalls ermittelt.

Die Polizei Stade sucht nun Zeugen, die den Unfall oder den Verursacher beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. Ladendieb entwendet auch mehrere Fahrräder in Buxtehude - Polizei sucht rechtmäßige Eigentümerinnen

Am Freitagmittag gegen 12:20 h wurde in Buxtehude ein 43-jähriger Hamburger nach mehreren Ladendiebstählen in der Bahnhofstraße und in der Langen Straße schließlich von Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben.

Da er keinen plausiblen Herkunftsnachweis für das von ihm mitgeführte blaue Hercules-Damenfahrrad geben konnte, wurde dieses von der Polizei sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Entlassung aus der Dienststelle hatte er unmittelbar ein weiteres rotes Hercules-Damenrad an sich genommen und war damit weggefahren. In den Brunckhorstschen Wiesen stellte er dann kurze Zeit später das Rad ab, nahm dort ein weiteres hochwertiges Mountainbike in neon- grün an sich und setzte sich damit dann in unbekannte Richtung ab.

Offenbar konnte er die beiden Räder aber nur mitnehmen, weil diese möglicherweise nicht ausreichend gesichert auf den jeweiligen Grundstücken abgestellt waren.

Die Ermittler suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümerinnen der hier abgebildeten Damenräder. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

3. Unbekannte entwenden diverse Gartenmöbelstücke im Außengelände des Buxtehuder JYSK-Fachgeschäfts

Zwischen Freitag, 18:30 h und Samstag, 09:30 h haben bisher unbekannte Diebe das Gelände des Buxtehuder JYSK-Fachgeschäfts im Ostmoorweg über den Zaun betreten und dann aus dem dortigen Bereich mehrere Gartenmöbel im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet.

Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt flüchten.

Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein passendes Transportfahrzeug oder ein Anhänger benutzt und in der Nähe des Tatortes gewesen sein muss.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

