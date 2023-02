POL-STD: Vier verletzte Autoinsassen bei Unfall in der Gemarkung Revenahe

Stade (ots) - 1. Wieder Raubüberfall auf Stader Tankstelle Am gestrigen späten Abend gegen 23:30 h ist es in Stade wieder zu einem Überfall auf eine Tankstelle gekommen. Ein bisher unbekannter Täter betrat zu der Zeit in Wiepenkathen in der Straße "Am Steinkamp" den Verkaufsraum der dortigen JET-Tankstelle und bedrohte die dort anwesende 48-jährige Angestellte ...

