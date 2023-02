Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230209-3: In Haus eingebrochen und Schmuck entwendet - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Bewohnerin trifft in ihrem Haus auf Einbrecher

Unbekannte sind am Mittwochabend (8. Februar) in das Haus einer Pulheimerin eingebrochen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20 Uhr soll die Geschädigte die Tür ihres Hauses an der Straße "Sinnersdorfer Feld" aufgeschlossen haben. Dabei habe sie in den Wohnräumen Geräusche gehört und das Licht von Taschenlampen gesehen haben. Sie habe das Haus umgehend verlassen und rief die Polizei.

Laut ersten Ermittlungen haben der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen. Zudem durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke im Haus. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten Schmuck.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Die zuständigen Kriminalbeamten haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell