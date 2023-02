Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230209-1: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall an Hürther Kreuzung - Ampel außer Betrieb

Hürth (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am Mittwochabend (8. Februar) haben sich bei einem Verkehrsunfall in Hürth zwei Autofahrer leicht verletzt. Im Kreuzungsbereich des Zubringers der Landstraße 92 kollidierten die Fahrzeuge einer 22-Jährigen Autofahrerin und eines 44-jährigen Autofahrers. Rettungskräfte brachten beide Insassen in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den Zubringer für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme. Die an der Kreuzung installierte Ampel war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 22-Jährige gegen 18.45 Uhr mit ihrem Auto an dem Zubringer der Landstraße 92, aus Richtung der Straße "An der Hasenkaule" kommend, in Richtung Jägerpfad gefahren sein. Hier kollidierte sie mit dem Fahrer eines Opels, der auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen sein soll. Polizisten ließen die stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abschleppen. Ein sogenanntes "Stoppschild" schreibt die Verkehrsregelung im Falle eines Ausfalls der Ampelanlage vor. Die Ermittler des Verkehrskommissariats verfolgen derzeit Hinweise, wonach die 22-Jährige das Haltegebot missachtet haben könnte. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell