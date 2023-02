Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230208-4: Ermittler suchen Eigentümer von Diebesgut

Rhein-Erft-Kreis

Beute bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt

Bezug zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 8. April 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5192511 Nachtrag zu Pressemitteilung Ziffer 3 vom 14. April 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5197588 Nachtrag zu Pressemitteilung Ziffer 1 vom 7. September 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5315037

Kriminalbeamte haben bei Wohnungsdurchsuchungen in Pulheim und Kerpen-Horrem im vergangenen Jahr unterschiedlichste Gegenstände sichergestellt, die die Ermittler als Diebesgut identifizierten. Anlass für die Durchsuchungen waren Ermittlungen in einem schweren Raubdelikt in Pulheim am 7. April 2022.

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten Modelleisenbahnen verschiedener Hersteller, Elektrogeräte, wie Fotokameras, Laptops, E-Book-Reader, Tablets, Mobiltelefone, VR-Brillen und Spielekonsolen. Weiterhin waren Uhren, Schmuckstücke, Feuerzeuge, Schlüssel sowie ausländische Währungen unter dem gefundenen Diebesgut. Die Ermittler konnten die gefundenen Gegenstände noch keinen Wohnungseinbrüchen zuordnen und suchen nun die Eigentümer der sichergestellten Beute.

Fotos der sichergestellten Gegenstände sind unter folgendem Link https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/zuordnung-von-sichergestellter-tatbeute auf der Internetseite der Polizei Rhein-Erft-Kreis veröffentlicht. Sollten Sie Ihr Eigentum erkennen, richten Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse DiebesgutKK13.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de. (akl)

