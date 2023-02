Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230208-2: Autofahrer kollidiert mit Straßenlaterne

Erftstadt (ots)

Rettungskräfte bringen Schwerstverletzten in eine Uniklinik

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Liblar ist am Mittwochmorgen (8. Februar) ein Autofahrer (66) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall. Unter Reanimation brachten Rettungskräfte den Patienten in eine Uniklinik.

Nach derzeitigem Sachstand war der 66-Jährige gegen 9.20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend auf der Fritz-Erler-Straße unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund kam er hinter dem Kreuzungsbereich Fritz-Erler-Straße/Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto kollidierte mit einer Straßenlaterne und stoppte schließlich in einem Gebüsch. Feuerwehrleute und Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit Hinweisen nach, dass Unfallursache ein medizinischer Notfall gewesen sein könnte. (jus)

