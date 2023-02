Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230207-1: Quietschende Reifen und über eine Promille - Blutprobenentnahme bei Autofahrer

Frechen (ots)

Führerschein sichergestellt

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (7. Februar) in Frechen einen verdächtigen Autofahrer (29) kontrolliert. Der alkoholisierte 29-Jährige fiel durch quietschende Reifen und dem Fahren auf der Gegenspur auf. Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

Gegen 2 Uhr fuhr der Verdächtige auf der Alfred-Nobel-Straße in Richtung Toni-Ooms-Straße. Vor der roten Ampel kam er nur durch eine Gefahrenbremsung zum Stehen. Polizisten beobachteten dann, wie der Fordfahrer bei Grünlicht beschleunigte und über die Abbiegespur des Gegenverkehrs der Kölner Straße in Richtung Bonnstraße fuhr. Sie folgten dem Focus mit Blaulicht und der visuellen Anzeige "STOPP Polizei". Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbehelligt fort und hielt erst an der nächsten roten Ampel. Erneut kam er nur durch ein Bremsmanöver mit quietschenden Reifen kurz vor der Haltelinie zum Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten den alkoholisierten Zustand des Mannes fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (hw)

