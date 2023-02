POL-REK: 230206-1: Rentnerin vor Haustür beraubt - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Unbekannter raubte die Handtasche einer 84-jährigen Passantin in Erftstadt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll die 84-Jährige am Freitagabend (3. Februar) gegen 21.00 Uhr im Bereich der Parkanlage Martin-Buber-Straße/Danziger Straße spazieren gewesen sein. Sie sei in Richtung Bertolt-Brecht-Straße gegangen. Auf Höhe der Martin-Buber-Straße soll der Unbekannte aufgetaucht sein und ...

