Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230205-1: Handtasche geraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter raubte die Handtasche einer 84-jährigen Passantin in Erftstadt.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll die 84-Jährige am Freitagabend (3. Februar) gegen 21.00 Uhr im Bereich der Parkanlage Martin-Buber-Straße/Danziger Straße spazieren gewesen sein. Sie sei in Richtung Bertolt-Brecht-Straße gegangen. Auf Höhe der Martin-Buber-Straße soll der Unbekannte aufgetaucht sein und ihr die Handtasche entrissen haben. Hierbei sei die Dame gestürzt und habe sich verletzt. Der Unbekannte sei auf einem Fahrrad in Richtung Bertolt-Brecht-Straße geflüchtet. Ein Zeuge kümmerte sich um die 84-Jährige und informierte Rettungskräfte und die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen und fertigten eine Strafanzeige. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Informationen zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (cb)

