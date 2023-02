Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230202-3: Ladendieb festgenommen

Kerpen (ots)

Beschuldigter versuchte Parfum zu entwenden

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (1. Februar) in Kerpen-Sindorf einen mutmaßlichen Ladendieb (24) vorläufig festgenommen. Eine Angestellte (24) wählten den Notruf und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Ermittler der Kriminalpolizei führen den Beschuldigten derzeit auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor.

Gegen 17 Uhr soll der Verdächtige den Drogeriemarkt an der Kerpener Straße betreten haben. Zeugen berichteten, dass er mehrere Flacons mit Parfum in seine Tasche gesteckt habe und zügig zum Ausgang gegangen sein soll. Eine Mitarbeiterin (37) sprach den Mann an und forderte ihn auf die Waren zu bezahlen. Er soll nur einen Bruchteil der notwendigen Summe bei sich gehabt haben. Eine weitere Mitarbeiterin (24) verständigte die Polizei. Im Rahmen der Identitätsfeststellung fanden die Beamten heraus, dass der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt und eine offene Fahndung wegen eines gleich gelagerten Deliktes besteht. (hw)

