Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230202-1: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Wesseling (ots)

Unbekannter raubt Bargeld von 62-jährigem Wesselinger

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem circa 180 Zentimeter großen, schlanken Mann. Dem derzeit Unbekannten wird vorgeworfen, am Mittwochabend (1. Februar) einen vierstelligen Betrag von einem Mann (62) in Wesseling geraubt zu haben. Zur Tatzeit soll der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Zudem trug er laut Zeugenaussage schwarze Handschuhe.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Informationen zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand soll der 62-Jährige gegen 18.15 Uhr einen niedrigen vierstelligen Betrag in einer Tankstelle an der Ahrstraße abgehoben haben. Danach sei er in Richtung eines Discounters an der Vorgebirgsstraße gegangen. Auf Höhe des Supermarkts soll der Gesuchte aufgetaucht sein und Geld von dem Wesselinger gefordert haben. Als der 62-Jährige fragte, welches Geld er meine, soll ihn der Unbekannte geschlagen haben. Um weitere Konfrontationen zu vermeiden, soll der Geschädigte dem Täter das Geld schließlich gegeben haben. Anschließend soll er durch einen Stichweg in Richtung Mainstraße geflohen sein.

Hinzugerufenen Polizisten fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell