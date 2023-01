Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230131-4: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Bergheim (ots)

Tankstelle bereits vergangene Woche ausgeraubt

Dank des herausragenden Verhaltens einer Autofahrerin (31) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Montagabend (30. Januar) in Bergheim einen mutmaßlichen Tankstellenräuber (18) vorläufig festgenommen. Gemeinsam mit zwei weiteren Männern soll er zuvor eine Tankstelle ausgeraubt und Bargeld erbeutet haben. Polizisten stellten kurze Zeit später das Fluchtfahrzeug in der Nähe der Halteranschrift sicher. Kriminalbeamte prüfen derzeit ob der 18-Jährige noch für weitere gleichgelagerte Raubüberfälle verantwortlich ist.

Gegen 20 Uhr sollen drei maskierte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Köln-Aachener Straße betreten haben. Einer der Täter soll sich direkt neben einen Mitarbeiter (27) hinter den Tresen gestellt und das Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Mit der Beute seien die drei mutmaßlichen Räuber aus der Tankstelle gerannt.

Die 31-jährige Zeugin erkannte die maskierten Männer, die über die Straße liefen. Als die Flüchtenden in einen in der Nähe geparkten VW stiegen, folgte sie dem Auto und teilte der Polizei das Kennzeichen des Tatfahrzeugs mit. Die Täter beschleunigten und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht. Teilweise sollen sie das Rotlicht von mehreren Ampeln nicht beachtet habe. Die Zeugin brachte sich selber nicht in Gefahr und brach die Verfolgung ab. Durch ihre wertvollen Informationen standen Polizisten wenig später vor der Anschrift des Fahrzeughalters. Hier fiel der Verdacht schnell auf dessen Sohn, der nach derzeitigem Sachstand mit dem Auto unterwegs gewesen war. Noch an seiner Wohnanschrift nahmen Polizisten den 18-Jährigen vorläufig fest.

Hinweise zu den Mittätern des Festgenommenen nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell