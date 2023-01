Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230131-1: Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Brühl (ots)

Polizisten ordneten Blutprobe an und stellten Führerschein sicher

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (31. Januar) in Brühl einen alkoholisierten Autofahrer (57) aus dem Verkehr gezogen. Nachdem sich der Mann gegen den Transport zu einer Polizeiwache zunächst widersetzt hatte, entnahm ein Arzt ihm wenig später ohne Gegenwehr eine Blutprobe.

Gegen 3.30 Uhr fiel den Beamten der unsicher fahrende 57-jährige Brühler mit seinem Skoda auf der Kölnstraße in Richtung Innenstadt auf. Er fuhr deutlich langsamer als an der Örtlichkeit erlaubt. Die Polizisten gaben Anhaltezeichen, um den Fahrer zu kontrollieren. Der 57-Jährige bog derweil nach links in die Rondorfer Straße ab und stoppte seinen Wagen. Die Beamten forderten den Mann auf seine Dokumente auszuhändigen. Dieser erkannte die Polizisten jedoch nicht sofort und wirkte desorientiert. Aus dem Fahrzeug strömte Alkoholgeruch. Als der Fahrer die Polizisten als solche erkannte, versuchte er noch leere Bierflaschen in eine Tüte zu stecken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von mehr als zwei Promille.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Im Anschluss stellten sie den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Da er sich bei der Durchsuchung seiner Kleidung sperrte und versuchte wegzulaufen sowie vor der Polizeiwache nicht aus dem Streifenwagen aussteigen wollte, muss sich der Beschuldigte neben des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zudem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell