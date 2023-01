Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230130-3: Kriminalbeamte nehmen mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig fest

Brühl (ots)

Mehr als zehn Kilo Marihuana sichergestellt

Ermittler des Kriminalkommissariats 13 haben am Montagmorgen (30. Januar) in Brühl mehrere Objekte nach Betäubungsmitteln durchsucht. Dabei stellten die Beamten mehr als zehn Kilogramm Marihuana sicher und nahmen den Haupttatverdächtigen (28) vorläufig fest.

Am frühen Morgen durchsuchten die Beamten insgesamt vier Wohnungen (Carl-Schurz-Straße, Römerstraße, Burgstraße und Uhlstraße) und eine derzeit geschlossene Bar an der Carl-Schurz-Straße. Im Keller der Lokalität fanden die Ermittler neben den Tüten mit Marihuana auch rund 400 Gramm Haschisch und eine kleine Menge an Kokain. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Kriminalbeamte führen den dringend Verdächtigen noch morgen einem Richter vor. Bei drei weiteren Männern (25, 33, 49), die bislang als Mittäter gelten, führten die Beamten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch. Die Ermittlungen zur Sache dauern an. (akl)

