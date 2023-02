POL-REK: 230201-2: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen - Weitere Festnahmen

Kerpen (ots) - Polizei warnt weiterhin vor fiesen Betrügern, die Seniorinnen und Senioren um ihre Ersparnisse bringen Am Montagnachmittag (30. Januar) haben bislang Unbekannte eine Kerpenerin (79) um einen fünfstelligen Gelbetrag betrogen. Am Telefon gaben die Betrüger an, dass sich die Tochter der Geschädigten in einer Notsituation befinde. Durch den Anrufer so ...

mehr